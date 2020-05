Man mano che l’allentamento delle misure per contenere l’epidemia entrerà in vigore, anche i trasporti pubblici in Ticino torneranno ad animarsi. Ma per ovvi motivi legati al distanziamento sociale in molti casi al trasporto pubblico verrà preferita la bicicletta. Proprio per questo motivo, in questi giorni Provelo Ticino in un comunicato chiede di trovare soluzioni rapide e provvisorie per favorire l’uso della bicicletta in Ticino, specialmente alla luce del fatto che oggi «le reti urbane e periferiche non sono sufficientemente sicure».

«Tra coloro che vivono a distanze relativamente brevi dal luogo di lavoro, non pochi hanno già optato per la bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano o vorrebbero farlo», sottolinea innanzitutto l’associazione. Tuttavia, Provelo evidenzia anche che «le reti urbane e periferiche del nostro cantone non sono sufficientemente sicure e spesso ciclopiste e passerelle sono condivise con i pedoni, rendendo difficile il rispetto del distanziamento sociale: oltre al pericolo di essere investiti, quindi, anche il rischio di essere contagiati». Per ovviare a questi problemi l’associazione «chiede che in Ticino si trovino velocemente e senza troppe complicazioni procedurali soluzioni praticabili di durata limitata, per creare nuovi spazi riservati ai ciclisti. Questo come già realizzato in altre città del mondo, seguendo l’esempio di Berlino, che ha ridimensionato provvisoriamente strade a più corsie per ampliare le ciclabili esistenti». Secondo Provelo «altre soluzioni potrebbero essere l’apertura ai ciclisti di strade finora off limits e, laddove non sia possibile, intervenire diversamente, introducendo ulteriori zone 30». Infine l’associazione «sottolinea anche l’importanza di estendere la rete del bike-sharing nel Cantone (in parte già decisa), di renderla facilmente accessibile alle persone più anziane, meno avvezze all’uso dei dispositivi elettronici, e gratuita durante il periodo di crisi pandemica».