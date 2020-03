Il sindacato OCST-Docenti, in relazione alle misure in vigore nelle scuole ticinesi per contrastare la diffusione del Coronavirus, prendendo atto della «grande responsabilità affidata ai docenti», in un comunicato chiede alle autorità cantonali «di installare un maggior numero di erogatori di sapone, dotandone anche le aule, senza limitarsi a ricaricare i dispenser posti nelle toilette». Inoltre il sindacato chiede «di eliminare quanto prima, laddove ancora sussistono, gli asciugamani comuni appesi accanto ai lavandini in aula, sostituendoli con distributori di salviette di carta per asciugare le mani o, se opportuno, con asciugamani elettrici. Invece le aule senza lavandino dovrebbero essere dotate di distributori di salviette umide con sapone, mentre si auspica di munire gli insegnanti di flacone disinfettante, analogamente a quanto messo in atto contro il virus SARS».