Gli sforzi intrapresi dal Cantone per ridurre l’inquinamento fonico stradale sono stati ritenuti esemplari dall’autorità federale, considerato come i lavori svolti finora nella lotta contro il rumore siano a buon punto. Grazie all’importo supplementare - fa sapere il Dipartimento del territorio - si continuerà con l’obiettivo programmatico, finanziando in particolare misure di riduzione del rumore alla fonte, per esempio la posa di pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade cantonali e comunali, in modo da ottenere una riduzione dell’inquinamento fonico e del numero di persone esposte al rumore provocato dal traffico stradale.