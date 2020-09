«Di fronte a possibili casi di molestie sessuali in primis ma anche di altri abusi gravi (mobbing, stalking, violenze, intimidazioni, molestie in genere, minacce, umiliazioni, eccetera), ogni datore di lavoro deve attivarsi perché essi vengano denunciati, e non invece messi a tacere, perché le vittime siano ascoltate da persone competenti, oltre che (ancora più importante) attivarsi per prevenire tali possibili comportamenti». «Ma come si agisce in caso di abusi e molestie nell’Amministrazione cantonale, nella scuola e nelle aziende pubbliche ticinesi?». È la domanda che si pone il presidente del PPD Fiorenzo Dadò introducendo una mozione in cui chiede al Consiglio di Stato che venga istituito un audit esterno indipendente, mettendo a disposizione l’importo necessario per un lavoro dettagliato e completo; che la Commissione della Gestione, nel suo compito di alta vigilanza voluto dal legislatore, si assuma la coordinazione degli atti preparatori e delle relative valutazioni finali attraverso un rapporto all’attenzione del Gran Consiglio; e chiede infine che il Gran Consiglio, se dovessero risultare delle lacune dopo l’approfondimento indipendente, agisca di conseguenza.