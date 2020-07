Si è mosso in fretta il PLR dopo l’annuncio di Bixio Caprara dato lo scorso 25 giugno di non sollecitare un secondo mandato alla testa del partito. Questa sera la Direttiva liberale radicale si è riunita è ha dato il via alla ricerca del nuovo presidente, confermando i cinque membri che comporranno la Commissione cerca che si occuperà di sondare il terreno alla base del partito per trovare i candidati ideali per ricoprire il ruolo di presidente.