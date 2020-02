«Precariato e sottoccupazione si stanno vergognosamente diffondendo nel mondo del lavoro ticinese senza che nessuno vi ponga argini e sembra che nemmeno il settore pubblico ne sia esente», hanno scritto MPS-POP e Indipendenti in un’interrogazione di oggi rivolta al Consiglio di Stato. Il testo porta prima l’attenzione sulle ore di lavoro e la paga dei docenti supplenti: «hanno poche ore a settimana di insegnamento (anche nelle materie principali) e di conseguenza hanno redditi molto bassi». «Oltre al danno la beffa - continua la nota - perché comunque sono tenuti per regolamento a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari, agli incontri obbligatori con gli esperti di materia, ai colloqui inerenti alla loro valutazione, ai colloqui con i genitori organizzati dai docenti di classe e/o richiesti dagli interessati; tutte attività che fanno lievitare il carico di lavoro, ma non le ore remunerate».

«Gli incarichi limitati e le supplenze vengono considerati come ‘una capacità del sistema a colmare il fabbisogno temporaneo’, ma non vi è una valutazione della soddisfazione dei docenti in merito al loro grado di occupazione e alla loro situazione lavorativa», spiega il testo. Il problema dei tempi parziali brevi sembra riguardare soprattutto le scuole medie visto che la mediana del tasso di occupazione nelle materie principali è di 10,5-15 ore. Dalla stima del fabbisogno per gli anni 2020-2023 emerge che circa il 10% dei docenti di scuola media lavora meno di 10 ore la settimana e un altro 15% da 10,5 a 15 ore la settimana, ma non è specificato in quanti casi questa sia una scelta volontaria. «I primi anni di insegnamento sono particolarmente critici per quanto riguarda la sicurezza dell’impiego (e quindi del salario) - elabora la nota -, ma anche fra i docenti con 10 e più anni di anzianità circa il 10% risulta non avere ancora una nomina».

L’interrogazione firmata da Angelica Lepori, Simona Arigoni e Matteo Pronzini sottolinea anche alcune problematiche relative alla formazione dei docenti, in quanto «l’ottenimento dell’abilitazione inoltre non garantisce un impiego». Infatti, in una precedente risposta al partito di sinistra il Consiglio di Stato aveva già spiegato che «il tempo pieno non è da considerare come lo sbocco naturale all’abilitazione ma, piuttosto, come uno dei rapporti di impiego possibili, accanto a quello altrettanto diffuso del tempo parziale».

I tre rappresentanti dell’MPS-POP-Indipendenti hanno quindi chiesto al Governo se sia mai stato realizzato uno studio per sapere se i docenti siano effettivamente soddisfatti dal loro tasso di occupazione. In seguito la nota chiede di fare chiarezza sul numero di ore di supplenza effettuate da docenti e aspiranti docenti. Infine, Lepori, Arigoni e Pronzini hanno interrogato l’esecutivo sul lavoro delle persone senza abilitazione all’insegnamento.

