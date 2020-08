(Aggiornato alle 15.05) - Il Consiglio di Stato ha organizzato un breve incontro informativo, in diretta streaming, per aggiornare la popolazione sulle misure cantonali in vigore a partire da lunedì 10 agosto per limitare la diffusione del coronavirus in Ticino. Unico relatore partecipante all’incontro di oggi a Palazzo delle Orsoline è il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. Tra di temi che verranno affrontati figura anche la possibile proroga delle misure in vigore fino al 9 agosto: ossia le mascherine obbligatorie per gli addetti alla ristorazione, il divieto di assembramenti superiori alle 30 persone, il limite di 100 persone nei locali pubblici a partire dalle 18 e la messa a disposizione degli esercenti dei dati personali dei clienti.

LA DIRETTA

Loading the player...

LA DIRETTA

«Lo scopo è evitare un secondo lockdown»

Il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha comunicato la decisione di prorogare fino al 24 agosto le misure attualmente in vigore descritte qui sopra. «L’evoluzione dei contagi mostra che il virus viene tenuto sotto controllo ma ricordiamoci che non è sparito», ha ricordato Gobbi invitando a mantenere le misure di igiene e di distanziamento sociale. «La situazione attuale è da considerare di convivenza con il virus. L’obiettivo ora è quello di evitare un nuovo lockdown che non sarebbe sopportabile né umanamente né economicamente».

Obbligo alla mascherina?

La mascherina obbligatoria rimane tale in bar e ristoranti e sui mezzi di trasporto pubblico, «il Governo valuterà poi se attuare la stessa misura anche in altri tipi di esercizi pubblici e di vendita», ha detto ancora il presidente del CdS invitando tutti a usare questo tipo di protezione all’interno degli spazi chiusi. Il numero di contagi quotidiani (tra gli 0 e i 10 test positivi al giorno) è troppo basso per estendere l’obbligo generalizzato dell’uso della mascherina, ha asserito ancora Gobbi.

Rientro a scuola

Di come e se si tornerà sui banchi di scuola a settembre, il Governo presenterà i dettagli lunedì prossimo 10 agosto quando si saprà se le lezioni verranno fatte in sede, a distanza o in forma ibrida. Il DECS, ha aggiunto poi, caldeggia un ritorno regolare in classe.

Tracciamento e app

Il contact tracing, ha continuato Gobbi, è uno strumento importante per evitare la diffusione e interrompere le catene di contagio. «Per chi va in zone a rischio c’è l’obbligo di annunciarsi e questo implica la responsabilità individuale. Chi volesse denunciare una violazione della quarantena si può rivolgere alla Polizia cantonale». «L’applicazione SwissCovid agevola di tracciamento ma non sostituisce il lavoro del contact tracing», ha detto ancora il presidente del CdS specificando che le persone poste in isolamento sono attualmente 22. L’app SwissCovid in Ticino è intervenuta con 15 segnalazioni.

Il comunicato del Cantone:

Il Consiglio di Stato ha confermato fino al 24 agosto 2020 le disposizioni attualmente in vigore per limitare la diffusione del coronavirus sul territorio cantonale. La decisione tiene in considerazione l’evoluzione epidemiologica in Ticino e l’efficacia dimostrata dalle misure attualmente in vigore a livello federale e cantonale. Il Consiglio di Stato segue costantemente la situazione sanitaria nel Cantone e rileva che dal profilo epidemiologico e sanitario non si ravvisano elementi di novità per riconsiderare le misure attualmente in atto. L’evoluzione dei contagi indica che la popolazione ticinese continua a comportarsi con prudenza, rispettando le norme di protezione e attenendosi così agli appelli formulati a più riprese dalle istituzioni e dagli operatori sanitari.

Il Governo ticinese aveva introdotto una prima serie di misure cantonali già lo scorso 3 luglio e un’ulteriore misura per il settore della ristorazione lo scorso 20 luglio (con scadenza il 9 agosto). Prolungando fino al 24 agosto i provvedimenti attualmente in vigore, il Governo conferma in particolare l’obbligo – per il personale addetto al servizio alla clientela di ogni genere di struttura della ristorazione – di indossare la mascherina facciale (che copra naso e bocca) o un adeguato dispositivo di protezione individuale, laddove non è installato un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente. Per i settori nei quali il consumo avviene anche in piedi – e in tutti i bar, club, discoteche e sale da ballo – restano in vigore le prescrizioni già note: massimo di 100 ospiti complessivamente sull’arco dell’intera serata, tra le 18.00 e l’orario di chiusura, e obbligo di raccogliere i dati personali dei clienti e verificarli. Alla luce dell’evoluzione sanitaria, il Governo ritiene che queste misure si siano dimostrate molto efficaci, e che permettano al settore ticinese della ristorazione di operare in piena sicurezza.

Come finora, sono infine vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico (nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi). Anche in presenza di meno di 30 persone, il Governo invita a rispettare le raccomandazioni sull’igiene e il distanziamento, dalle quali sono esentate solo le persone che vivono nella stessa economia domestica. Il Governo ricorda che le persone tenute a rispettare la quarantena perché di rientro da uno dei Paesi a rischio (come previsto dalla specifica Ordinanza federale) hanno l’obbligo di annunciarsi alla hotline cantonale (0800 144 144 e hotline@fctsa.ch).

©CdT.ch - Riproduzione riservata