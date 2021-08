«Abbiamo settori in espansione, ma formiamo giovani in quelli in declino»

Piero Marchesi la politica si appresta a riaccendere i motori. Da dove suggerisce di ripartire?

«Dai tre problemi principali che affliggono il nostro Cantone: il mondo del lavoro - poiché oramai da anni in Ticino si preferiscono i lavoratori frontalieri ai residenti - al preoccupante indebitamento dello Stato e alla mancanza di una strategia per il rilancio economico del nostro Cantone. Se per le finanze cantonali una prima risposta il popolo la potrà trovare il 26 settembre, approvando il Referendum finanziario obbligatorio, per il resto siamo ancora ai piedi della scala».

Si riferisce a Prima i nostri?

«Certo. L’iniziativa Prima i nostri, approvata dal popolo nel 2016, prevedeva la reintroduzione della preferenza indigena, facilitando così l’accesso dei ticinesi nel mercato del lavoro. Da quella...