L’accordo siglato nel marzo dello scorso anno tra la RSI e il Cantone, in base al quale l’emittente di Comano mette a disposizione «personale e i mezzi tecnici necessari per la redazione, la produzione e la divulgazione di messaggi istituzionali e informativi» in caso «di eventi maggiori», è finito anche sul tavolo della politica.

Conformemente a questa convenzione, la cellula di comunicazione dello Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) è stata rafforzata dalla collaborazione della RSI durante l’emergenza coronavirus. Concretamente, sette giornalisti dell’Attualità hanno collaborato alle dipendenze dello SMCC per parte del loro tempo di lavoro - in qualità di militi della protezione civile - tornando poi a svolgere il loro ruolo di giornalisti nel restante tempo.

Dopo la presa di posizione dell’Associazione ticinese giornalisti (ATG), i copresidenti del Partito socialista Fabrizio Sirica e Laura Riget e la deputata Anna Biscossa, hanno presentato un’interpellanza al Consiglio di Stato in cui deplorano questa «situazione che limita la libertà di azione e di critica dei giornalisti», imponendo «loro un doppio ruolo che si presta al conflitto di interessi». I tre deputati chiedono dunque al Governo i motivi che lo hanno portato a stipulare questo accordo e se intende disdirlo. Inoltre, viene chiesto anche se non fosse stato possibile affidare questo incarico «a dei giornalisti disoccupati». Perplessità analoghe erano state espresse negli scorsi giorni anche dalla Gioventù socialista.

In un’interrogazione inoltrata lunedì, i Verdi hanno invece espresso perplessità sull’assenza di giornalisti in sala in occasione delle conferenze stampa delle scorse settimane, parlando di «comunicazione unilaterale che non concede repliche o approfondimenti».