Agendata il 26 aprile, rinviata, forse, al 28 giugno 2020. Il Consiglio di Stato ipotizza di rinviare la votazione cantonale sul referendum contro il piano di finanziamento per il salvataggio dello scalo luganese. L’Esecutivo valuta che lo slittamento di due mesi potrebbe essere sufficiente per svolgere la votazione senza i problemi che ci sarebbero in questa fase di espansione del coronavirus. Il Governo aveva già rinviato di un anno le elezioni comunali previste per domenica 5 aprile, il Consiglio federale, dal canto suo, aveva annullato la votazione del 17 maggio prossimo sull’iniziativa dell’UDC contro la libera circolazione. Solo le prossime settimane ci diranno se la nuova data fissata a Bellinzona potrà essere rispettata o meno. Lugano intende investire 5,76 milioni di franchi, il Cantone 3,84 milioni.