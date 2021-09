Aiuti per 2,5 miliardi di franchi. A tanto ammonta lo sforzo finanziario profuso da Confederazione, Cantone e Comuni a favore dell’economia ticinese. Aiuti che insieme ad altri strumenti come le prestazioni ponte COVID hanno permesso una buona tenuta del sistema economico e sociale. In cifre, sono stati erogati: 863 milioni di franchi di Indennità per lavoro ridotto fino a giugno 2021; 209 milioni di IPG Corona fino a luglio 2021; 1,3 miliardi di prestiti COVID a favore di oltre 12.000 aziende e 125 milioni per i casi di rigore a favore di oltre 2.300 aziende. Una vera e propria boccata d’ossigeno che ha permesso non solo di assorbire l’urto della pandemia, ma anche di gettare la basi per la ripartenza.

I rapporti con Berna

In piena prima ondata il Ticino si era scontrato con Berna, che aveva...