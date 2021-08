«In questo particolare momento, al Paese non servono nuove faide, ma un dibattito che porti a un maggiore sviluppo». E con questo concetto che il presidente del PLR Alessandro Speziali ha dato il via ieri sera a Lugano al Comitato cantonale del partito e, al contempo, lanciato qualche frecciatina ai partiti che cercano di creare spaccature nella società.

Il primo riferimento fatto da Speziali riguarda le dichiarazioni del presidente dell’UDC Marco Chiesa il 1. agosto, quando ha accusato i centri urbani di essere troppo distanti dalle vere esigenze dei cittadini. «Purtroppo - ha affermato Speziali - ho avvertito il tentativo di voler creare nuove faide. Mi è dispiaciuto vedere alimentata la dicotomia tra città e campagna. È vero, ci sono delle differenze. Ma ora come ora, l’ultima cosa di cui ha bisogno la Svizzera è un combattimento tra periferie e centri urbani. In questo momento, invece, c’è bisogno di coesione».

Il secondo riferimento è invece andato ai fischi che hanno ‘‘silenziato’’ il discorso della Municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi durante il suo discorso del 1. agosto: «Il primo agosto può anche essere un momento di autocritica. Ma questi fischi erano fuori luogo, specialmente in un giorno che invece dovrebbe rappresentare un momento di coesione».

Infine, l’ultimo riferimento è andato alla campagna di vaccinazione, alla questione del certificato COVID, e quindi «al tentativo di alcuni partiti di portare avanti un discorso anti-scientifico»: «Alcune forze politiche vedono un nuovo mercato elettorale e cercano di alimentare questa faida» per trarne un vantaggio alle urne. «Come partito - ha concluso Speziali - dobbiamo animare il dibattito, ma nel solco della coesione. La Svizzera deve essere terra di sviluppo, non di faide».

Tre votazioni

I delegati del Parlamentino PLR si sono poi espressi su tre temi (due federali e uno cantonale) sul quale i cittadini voteranno il 26 settembre. Innanzitutto, dopo un lungo e acceso dibattito, si sono detti favorevoli (38 voti a favore, 12 contrari e 4 astenuti) al «Matrimonio per tutti». In secondo luogo, hanno bocciato all’unanimità l’iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale (Iniziativa 99%)». Infine, hanno bocciato all’unanimità l’iniziativa popolare «Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali», ovvero sulla possibilità di introdurre in Ticino lo strumento del referendum finanziario obbligatorio. A larghissima maggioranza è stato bocciato pure il controprogetto all’iniziativa.