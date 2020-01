Alessandra Gianella, responsabile della sede per la Svizzera italiana, ha deciso di lasciare Economiesuisse per affrontare nuove sfide.

Gianella è entrata in funzione in veste di responsabile nel marzo del 2016. «Grazie alla sua eccellente rete di contatti e alle sue competenze professionali ed umane, ha conseguito numerosi successi sia presso il Parlamento federale che nell’ambito di votazioni popolari di massima importanza per le aziende», si legge nella nota. «Alessandra Gianella ha difeso con determinazione ed efficacia gli interessi dell’economia presso i parlamentari federali, le autorità cantonali e l’opinione pubblica ticinese. Le siamo molto grati del suo costante impegno in questa funzione esigente e dell’ottima collaborazione sia in seno alla nostra federazione che con i suoi vari interlocutori e i nostri membri. Le porgiamo i nostri auguri per il suo futuro» ha dichiarato Monika Rühl, presidente della direzione.