Importanti novità per il turismo: nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che prevede, per il prossimo quadriennio, un contributo di 42 milioni per il settore: 18 milioni a sostegno di investimenti strutturali e attività e 24 per finanziare la promozione del territorio da parte dell’Agenzia turistica ticinese. Ma non solo: il Governo ha messo mano anche alla tassazione dei letti delle case secondarie, molto gettonate dai turisti d’Oltralpe e non solo.

Sul tavolo del Governo, lo ricordiamo, vi era un’iniziativa elaborata del deputato leghista Fabio Badasci (poi ripresa dal collega Michele Guerra) che chiedeva di non tassare i letti delle case secondarie non utilizzate a scopo turistico. Più in dettaglio, l’atto parlamentare inoltrato il 22 gennaio 2018 chiedeva...