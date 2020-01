Rien ne va plus. I giochi sono fatti. Oggi alle 18 sono scaduti i termini per presentare le candidature alle ormai imminenti elezioni comunali del 5 aprile, quando in Ticino si decideranno le composizioni dei Municipi e dei Consigli comunali. Candidature che diverranno definitive il 10 febbraio. Poi si procederà - in seduta pubblica - al sorteggio dei numeri di lista. L’elezione del sindaco invece avverrà - se sarà il caso - il 3 maggio. Il deposito delle liste ha riservato alcune sorprese (non molte comunque a dire il vero) e ha dato risposte che, in alcuni casi, si attendevano da giorni. Ecco la situazione nei principali centri.

Quanti concorrenti a Lugano

Rispetto al 2016 nel principale centro del cantone le liste per il Municipio si sono moltiplicate. Quattro anni fa erano 5 (PPD, PLR, PS/comunisti / Verdi, Lega/UDC e la lista civica Lugano Per Tutti), mentre a questa tornata saranno sette: PPD/Verdi liberali, PLR, Lega/UDC, PS/Verdi, MPS/POP, Più Donne e Movimento Ticino&Lavoro. C’era attesa per un possibile ritorno tra i candidati al Consiglio comunale dell’ex consigliere di Stato (ed ex municipale) Paolo Beltraminelli, che però ha fatto sapere di aver declinato l’offerta. Tra gli assenti anche Sergio Dell’Acqua che quattro anni fa, appunto, aveva presentato la lista LuganoPerTutti raccogliendo lo 0,8% dei voti di scheda.

A Bellinzona 42 papabili

Tutto come previsto a Bellinzona. Per l’elezione del Municipio sono rientrate sei liste (per complessivi 42 candidati), quelle che vi abbiamo presentato nelle ultime settimane. Dei sette uscenti, se ne ripresentano cinque: il sindaco socialista Mario Branda, i colleghi PLR Simone Gianini e Christian Paglia, il PPD Giorgio Soldini e il leghista Mauro Minotti. Eccole: MPS-POP-Indipendenti, Verdi-Forum Alternativo e Indipendenti, Unità di Sinistra, Lega dei ticinesi-UDC-UDF-Indipendenti, PPD-GG-Verdi liberali, PLR. Per il Legislativo le liste sono sette: alle sei di cui sopra si aggiunge la novità della lista civica «Liberi» fondata dagli attuali consiglieri comunali leghisti Giulio Deraita e Luigi Calanca. Si vota negli altri Comuni del Bellinzonese, dove le novità si contano sulle dita di una mano (leggi qui).

Cambio di rotta a Muralto

Se a Locarno si profila un ricambio in Municipio, poiché non si ripresentano in tre su sette, non vi sono invece state sorprese dell’ultim’ora (leggi qui) sul fronte delle liste. In corsa il PLR (partito di maggioranza relativa con tre esponenti), il PPD (che diventa Per Locarno inglobando gli indipendenti) e il gruppo Lega-UDC-Indipendenti. Corrono divise le forze progressiste: da un lato c’è Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente e dall’altro Verdi-POP-Indipendenti.

Cambio di rotta, invece, a Muralto, dove nell’ultima legislatura v’era solo la lista Ordine e Progresso e Indipendenti, che torna schierando tutti i cinque uscenti con alla testa il sindaco Stefano Gilardi. Ma ci sarà anche l’alternativa (sia per il Municipio, sia per il Consiglio comunale) offerta da Muralto Democratica, nella quale figurano almeno due nomi noti, come quelli di Cristina Clemente e di Dao Nguyen-Quang.

Le elezioni di aprile sanciranno inoltre la nascita del Comune unico di Verzasca. Tre le liste presentate: Acqua Verde, Unione Verzaschese e Verzasca 2020.

Chiasso: tutto come previsto

Nessuna sorpresa a Chiasso, dove si sfideranno le compagini già scese in campo 4 anni fa: PPD, Unione di Sinistra/Verdi, PLR e l’alleanza tra Lega e UDC. Alcune sorprese però potrebbero accadere il 5 aprile visto che il PLR (primo partito con il 30,8%) guarda con preoccupazione alla crescita della Lega (Roberta Pantani non ha nascosto di voler diventare sindaco) e teme che anche a livello comunale si assista a un’ondata verde in grado di spostare voti a sinistra.

Magnifico Borgo a sorpresa

Come a Chiasso anche a Mendrisio l’elezione sarà molto combattuta. Di sorprese ce ne sono però state già ieri al momento di presentare i candidati. Senza grandi annunci è infatti spuntata una lista civica (dal nome Lista civica Per Mendrisio). Sono 5 i candidati che correranno per il Municipio: Antonia Bremer, Luca Bontà, Tiziano Fontana, Anastasia Gilardi e Romano Mastrobattista. Sono invece 9 i candidati che puntano a un seggio in Consiglio comunale. Per l’Esecutivo in corsa ci sono chiaramente anche PPD/Verdi liberali, PLR, L’Alternativa (l’alleanza tra sinistra e verdi) e Lega-UDC-UDF.

Dove invece non ci sarà sfida

Il 5 aprile come detto si voterà in buona parte del Ticino, ma non ovunque. Per esempio non sono previste elezioni a Ponte Tresa, Croglio, Monteggio e Sessa visto che è in corso l’aggregazione del nuovo Comune di Tresa.

Elezioni tacite sono previste a Orselina, mentre nel Bellinzonese e valli non dovranno recarsi alle urne i cittadini di Dalpe, Bodio, Personico e Bedretto (che conta tre municipali).



Il piccolo giallo di Astano

Ad Astano - Comune alle prese con gravi problemi finanziari - non è stata presentata alcuna lista. Il Municipio contatterà il Governo per capire i prossimi passi. È possibile che il Governo - come accaduto a Bedigliora nel 2016- concederà una proroga. Qualora anche questa non dovesse bastare potrebbe scattare il commissariamento.

©CdT.ch - Riproduzione riservata