Almeno 21,50 franchi all’ora: «Duemila firme in tre settimane»

La legge sul salario minimo potrebbe ancora cambiare. Sul tavolo della politica sono infatti pendenti tre atti parlamentari della sinistra che propongono di intervenire sul testo con alcuni correttivi. Il più recente di questi - un’iniziativa popolare costituzionale lanciata dal fronte progressista - chiede di rivedere al rialzo la soglia minima, portandola a 21,50 franchi all’ora, senza eccezioni neppure per chi sottostà a un contratto collettivo di lavoro (CCL). «Nelle prime tre settimane abbiamo raccolto duemila firme», ci conferma il co-presidente del PS Fabrizio Sirica. Il termine per la consegna delle 10 mila firme necessarie è fissato per il 4 febbraio 2022.

Perché questa modifica?

A livello parlamentare, ricordiamo, la politica si è interrogata in particolare sull’articolo 3.1 lettera...