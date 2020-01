Tanto tuonò che non piovve. Amalia Mirante, «dopo lunga riflessione», ha comunicato sul suo profilo Facebook che non correrà per la presidenza del partito socialista ticinese. «Ritengo che a questo servizio bisogna poter dedicare tutte le proprie energie, la propria passione indivisa e il proprio intelletto» le parole di Mirante sul social media. «Per questo motivo, dopo una lunga riflessione, ho deciso di non presentare la mia candidatura per la presidenza del partito socialista. Tale ruolo, che avrebbe significato un grande onore per me, è incompatibile con i miei impegni e le mie ambizioni professionali. Fortunatamente i ruoli politici di questo tipo nel nostro sistema non sono una professione. E questo significa che per poterli svolgere, bisogna avere un lavoro che sia con esso compatibile. Non è il mio caso». Per la successione di Igor Righini - dopo le rinunce di Adriano Venuti e Amalia Mirante - restano in corsa due coppie: il tandem del vice-presidente Fabrizio Sirica e della deputata Laura Riget ed Evaristo Roncelli con Simona Buri. Il 16 febbraio è in programma il congresso del partito che eleggerà i prescelti alla guida dei socialisti ticinesi.