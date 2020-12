Annunci di lavoro per soli frontalieri, impossibile tassare le ditte

Come ampiamente prevedibile, il Parlamento non ha dato seguito a una mozione del marzo 2019 di Sergio Morisoli che chiede al Governo di intervenire contro gli annunci di lavoro per soli frontalieri, mettendo all’indice o tassando le ditte che li pubblicano.

Il plenum ha infatti approvato con 59 viti favorevoli e 8 contrari il rapporto della Commissione economia e lavoro (relatore il deputato dell’UDC Edo Pellegrini) che, in buona sostanza, proponeva di considerare la mozione evasa nella misura in cui le proposte conformi al diritto superiore sono già concretizzate o in fase di concretizzazione. Nel suo messaggio del 16 ottobre 2019, il Consiglio di Stato aveva ricordato che «dal 1° gennaio 2020, da questo genere di annunci l’autorità competente può senz’altro tentare di risalire alle aziende che hanno pubblicato l’annuncio discriminatorio ed effettuare le verifiche del caso. In caso di comprovata violazione della legge, esse dovranno pronunciare la multa prevista all’art. 117a LStrI».