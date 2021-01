Nello stesso giorno in cui sul fronte federale Berna ha annunciato ulteriori misure per contenere la pandemia e aiutare l’economia, sul fronte cantonale il Consiglio di Stato ha incontrato una delegazione della cellula sanitaria cantonale per fare il punto sulla situazione epidemiologica. E da questo punto di vista, ci spiega il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il Governo è soddisfatto: «Rispetto a 15 giorni fa abbiamo la metà delle ospedalizzazioni. E pure gli scenari negativi ipotizzati da alcuni non si sono avverati. Ciò, va detto, anche grazie al buon comportamento della popolazione». Ora, per ovvi motivi, l’attenzione è posta sulla campagna di vaccinazione. A questo proposito, spiega Gobbi, «va sottolineato che la ‘‘macchina’’ delle vaccinazioni in Ticino sta funzionando...