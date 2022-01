Un audit esterno con poteri accresciuti per far luce, una volta per tutte, sulla gestione da parte dell’Amministrazione cantonale caso dell’ex funzionario del DSS condannato in via definitiva lo scorso aprile per stupro. L’idea, fattasi largo negli scorsi mesi in Sottocommissione finanze è stata condivisa anche dalla Gestione, che ha detto si all’indagine amministrative esterna, slegata dal Ticino. E proprio oggi, il gremio politico presieduto da Anna Biscossa (PS) ha firmato all’unanimità un rapporto che contiene il mandato per l’istituzione di questo audit così come un’iniziativa elaborata urgente che gli attribuisce, tramite un decreto legge, un margine di manovra molto ampio. «È un unicum in tutto il Cantone», precisa, da noi raggiunto il coordinatore della Sottocommissione nonché relatore del rapporto Michele guerra. Il decreto legislativo, all’articolo 2, prevede infatti l’obbligo di collaborare, al pari di quanto previsto per una Commissione parlamentare d’inchiesta. Chi si rifiuta verrà sanzionato ai sensi del Coidice penale (Art. 292, Disobbedienza a decisioni dell’autorità).

Sotto la lente

Qualcuno sapeva degli atteggiamenti sopra le righe (o addirittura delle molestie) dell’ex funzionario? Poteva o doveva fare di più? Saranno queste le domande a cui l’audit dovrà dare una risposta, scavando a fondo nella vicenda e chiarendo, per quanto possibile, tutto quanto è stato o non è stato fatto a livello amministrativo, in modo da apportare eventuali correttivi «affinché oggi e domani situazioni simili non si possano verificare». Queste verifiche andranno a coprire un orizzonte temporale molto ampio, ossia a partire dall’assunzione dell’ex funzionario fino al suo licenziamento ordinario, nel 2019. Più in dettaglio - si legge nel rapporto dei relatori Michele Guerra (Lega), Samantha Bourgoin (Verdi), Fiorenzo Dadò (PPD), Ivo Durisch (PS), Alessandra Gianella (PLR) e Paolo Pamini (UDC) - l’audit «verrà affidato a una persona, più persone o a un ente fuori Cantone, riconosciuti per le loro competenze ed esperienze a livello nazionale, con certificate competenze scientifiche e giuridiche e contemporaneamente con esperienza di gestione di simili problematiche». Per la natura delicata dell’approfondimento «e le necessità di indipendenza e imparzialità», l’auditor «non dovrà avere nessun legame con l’Amministrazione pubblica né con la politica ticinese», «potrà avvalersi di eventuali collaborazioni terze da lui designate, le quali saranno sottoposte agli stessi vincoli di confidenzialità. Questo audit, si legge, porterà alla presentazione di un rapporto alla Commissione gestione e finanze indicativamente entro la fine dell’autunno 2022, con eventuale rapporto intermedio alla stessa Commissione o alla Sottocommissione finanze. Ne corso dei suoi lavori, l’auditor potrà far «richiesta ai detentori degli atti e della documentazione già raccolta e ritenuta rilevante per la gestione del caso dal profilo amministrativo» e svolgere» incontri informativi con tutte le parti che si riterrà opportuno coinvolgere. Come detto, la persona o l’ente incaricato verrà designato dopo l’approvazione del Gran Consiglio e lo stesso auditor dovrà presentare un preventivo che dovrà restare entro il budget che verrà fissato dopo il voto parlamentare.

No alla CPI

Sul fronte giudiziario, lo ricordiamo, la vicenda si è conclusa con la sentenza d’appello, più severa rispetto al giudizio della Corte delle assise criminali del gennaio di tre anni fa. Sul tavolo resta però la richiesta della politica di ulteriori accertamenti amministrativi. Una prima richiesta di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) era già stata bocciata dal Parlamento a settembre 2020. Sarebbe stata la quarta CPI nella storia del Cantone, ma il Gran consiglio aveva deciso (con 38 voti contrari, 37 favorevoli e 8 astensioni) di non attivare questo strumento. Per istituirla sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta, ma non ci si era nemmeno avvicinati. Sul tavolo, però, vi era anche la richiesta-bis di istituire una CPI, presentata dopo la sentenza di secondo grado dai deputati Tamara Merlo, Sabrina Aldi, Fiorenzo Dadò e Boris Bignasca. Ma la politica resterà come detto fuori da questi approfondimenti. La richiesta, si legge nel rapporto commissionale, «pur non venendo accolto nella sua forma totale e/o originale, viene accettata e realizzato sotto forma di audit esterno con poteri accresciuti (cosa che ne rispetta, a nostro parere, gli obiettivi operativi e gli indirizzi)». E a questo proposito lo stesso Dadò, autore di una mozione del 19 ottobre 2020 che chiedeva di istituire un audit per valutare le direttive e la prassi attualmente in vigore nel Cantone per tutelare i collaboratori da abusi e molestie, si è detto soddisfatto: «Ci sono voluti tre anni, ma alla fine si è trovato un buon compromesso. La politica ha compreso sia la gravità della problematica sia la necessità di cercare di ridare credibilità alle istituzioni».

