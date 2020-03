Il gruppo del PLR propone una serie di misure immediate per aiutare l’economia, in modo da «sostenere le aziende, i lavoratori e gli indipendenti affinché si possano evitare fallimenti e licenziamenti molto dolorosi». I deputati ritengono che l’emergenza sanitaria pone «giustamente la priorità sulla salute della popolazione» e richiede «il lockdown di molti rami economici». Tuttavia, «senza un’azione coraggiosa dello Stato anche dal profilo finanziario, guariremmo il Paese dal coronavirus, ma non riusciremmo a salvarlo da una gravissima crisi economica e sociale che costerebbe moltissimi posti di lavoro». Per questo motivo sono state proposte una serie di «misure immediate» che vanno a toccare prestiti, contributi o prestazioni offerte così come la burocrazia, la fiscalità e il mercato del lavoro, senza dimenticare i lavoratori indipendenti.

In primis, il gruppo PLR propone l’istituzione di un credito sostenibile per sostenere i privati che non riescono di ripagare i prestiti ottenuti («in particolare le PMI, gli indipendenti e settori economici come la filiera del turismo che non potranno recuperare le perdite registrate in queste settimane»); delle procedure semplici e snelle per le richieste di sostegno e l’evasione rapida delle pratiche; aiuti mirati – ad esempio copertura della retta al nido – per i figli a casa da scuola per le categorie più sensibili («infermieri, famiglie monoparentali, indipendenti») e delle misure di compensazione in termini di tempo e di remunerazione per il personale di molte strutture ospedaliere e sociosanitarie in prima linea contro la pandemia.

Per quanto riguarda la burocrazia, il PLR chiede di assicurare sostegno grazie a risposte rapide e puntuali alle aziende e indipendenti che possono continuare la propria attività professionale nel rispetto delle disposizioni cantonali e federali; una campagna di comunicazione degli strumenti a disposizione, mirata soprattutto alle piccole realtà; l’evasione prioritaria da parte dell’Amministrazione cantonale di procedure come le domande di costruzione «per prepararsi alla ripresa» e la messa in discussione e la rivalutazione di regolamentazioni eccessivamente burocratiche, «come la Legge sulle commesse pubbliche».

Per quanto concerne invece la fiscalità, le proposte comprendono la defiscalizzazione degli investimenti nel 2020 ed eventualmente nel 2021 e l’abolizione del tetto di deducibilità fiscale per donazioni a favore di associazioni o attività legate alla lotta al Covid-19. Il gruppo parlamentare propone inoltre una maggior flessibilità del mercato del lavoro da raggiungere mediante l’introduzione di criteri di flessibilità oraria nel lavoro in deroga ai CCL in vigore in accordo con le parti sociali e l’eventuale (parziale) sostituzione delle vacanze collettive con l’attuale interruzione obbligatoria. Per gli indipendenti, il PLR chiede invece di assicurare ufficialmente la copertura della perdita di guadagno per chi ha dovuto interrompere la sua attività per ordine dell’autorità cantonale.

