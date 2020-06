La scorsa settimana il Gran Consiglio ha votato il rinnovo del credito quadro da 20 milioni per le misure a sostegno dell’innovazione per il periodo 2020-2023. Un credito che aveva diviso il plenum, tra chi rivendicava la necessità in questo momento di sostenere le aziende che innovano nel nostro cantone (rapporto di maggioranza), e chi invece chiedeva maggiori garanzie dal punto di vista sociale e ambientale (rapporto di minoranza). Alla fine a spuntarla è stato il rapporto di maggioranza e il credito è stato approvato senza inserire criteri salariali e di rispetto per il partenariato sociale per accedere ai finanziamenti (ma è stato approvato un emendamento per garantire la parità salariale tra uomo e donna presentato da Tamara Merlo).