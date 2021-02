Bar, ristoranti e manifestazioni: i desideri del Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato è andata sostanzialmente di traverso l’ultima conferenza stampa del Consiglio federale, in particolare l’atteggiamento ritenuto eccessivamente prudente che sta inducendo i sette saggi a procrastinare diverse misure, comprese gran parte di quelle più invasive per l’economia, oltre il 28 febbraio, giorno in cui scadono provvedimenti quali le chiusure di bar, ristoranti e negozi. E per questo è pronta una lettera per sollecitare una riapertura graduale proprio di bar e ristoranti e per permettere manifestazioni con un numero limitato di partecipanti. Intanto il Consiglio federale, nei colloqui Von Wattenwyl di venerdì scorso con i partiti di Governo, ha ribadito l’intenzione di non fare grandi passi per riaprire e di mantenere in vigore molto di quanto c’è oggi anche ad...