Il Ticino ha abbattuto le «sue» barriere architettoniche? A chiederlo al Governo era l’ex sindaco di Chiasso (ed ex gran consigliere) Moreno Colombo, che la scorsa estate aveva inoltrato all’esecutivo una petizione per verificare, Comune per Comune, la situazione a oltre 14 anni di distanza dall’entrata in vigore della modifica di legge.