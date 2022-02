Sul principio, tutto il Gran Consiglio è stato concorde: dopo gli applausi riservati in tempo di pandemia, ora è tempo che la politica faccia qualcosa di concreto per il settore sociosanitario. Senza sorprese, all’unanimità il plenum ha pertanto dato luce verde al piano d’azione PROSAN 2021-2024, il quale prevede sette misure per incrementare il personale residente formato nelle professioni sociosanitarie. In sintesi, si tratta di misure che intendono migliorare l’attrattiva della professione per i futuri studenti.

Tuttavia, nell’approvare le conclusioni del rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale (relatrice la socialista Laura Riget), il plenum ha pure convenuto su un altro importante punto: limitare il discorso alla sola formazione non è sufficiente. «Senza intervenire sulle condizioni di lavoro non sarà possibile contrastare l’abbandono precoce della professione», ha ricordato a questo proposito Riget. Pertanto, sposando le conclusioni della Commissione, il Parlamento ha invitato il Governo ad agire anche sul fronte delle condizioni di lavoro.

Che cosa prevede il piano?

In estrema sintesi, il piano PROSAN prevede, per gli enti l’adozione dell’obbligo di formazione per le professioni sanitarie non universitarie, un sostegno finanziario accresciuto per i giovani durante la formazione terziaria sociosanitaria presso una Scuola specializzata superiore o presso la SUPSI e un riconoscimento dell’impegno formativo delle strutture sociosanitarie che accolgono le persone in formazione. Un pacchetto - che a regime dovrebbe comportare un costo finanziario compreso tra 4,9 e 6,6 milioni di franchi all’anno – con il quale il Governo conta di formare almeno 280 persone a fronte di un fabbisogno annuo di 300 figure professionali.

Il dibattito

Come detto, durante la discussione in aula praticamente tutto il Parlamento è stato unanime nel dire che questi miglioramenti sul fronte della formazione del personale sociosanitario «sono un passo nella giusta direzione». Allo stesso tempo, tutti hanno sottolineato l’importanza, ora, di agire pure sul fronte delle condizioni di lavoro. Troppo spesso chi lavora nel settore sociosanitario abbandona precocemente la professione a causa «della difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, della crescente burocratizzazione, dello stress, dei salari», ha rimarcato Riget. «La Commissione - ha aggiunto - ritiene quindi importante che, anche alla luce della recente votazione popolare sulle cure infermieristiche, il Cantone si adoperi per migliorare pure le condizioni di lavoro». Dello stesso avviso anche la presidente della Commissione sanità e sicurezza sociale Maristella Polli (PLR), secondo cui i miglioramenti votati dal Parlamento «potrebbero risultare vani se al contempo non si lavorerà anche sul fronte delle condizioni di lavoro». Sulla stessa linea, anche il PPD, con la deputata Maddalena Ermotti Lepori, che ha poi pure ricordato che «si tratta di investimenti, e non di spese, che vanno a favore di tutta la popolazione». Favorevole pure la Lega, che con il gran consigliere Eolo Alberti ha pure rimarcato «la necessità di intervenire per non dipendere troppo dall’estero, soprattutto in un settore chiave come quello sanitario».

Sul fronte dell’Esecutivo, il direttore del DECS Manuele Bertoli ha sottolineato l’importanza di queste misure per agevolare la messa a disposizione di più posti di stage, i quali «sono il vero collo di bottiglia». Ad ogni modo, ha ricordato Bertoli, non va dimenticato che «non esiste la moltiplicazione delle persone in formazione: se potenziamo da una parte, verranno a mancare giovani in formazione dall’altra». Infine, il direttore del DSS Raffaele De Rosa ha spiegato che il tema in discussione è «prioritario» per il Governo. E sulla questione delle condizioni di lavoro, De Rosa ha confermato l’impegno del Consiglio di Stato ad attivarsi in questo senso quando da Berna giungeranno le indicazioni sull’applicazione dell’iniziativa per le cure infermieristiche. Ad ogni modo, ha spiegato, «l’intenzione è quella di lavorare su più livelli».

L’emendamento

Il plenum ha poi discusso a lungo un emendamento promosso dall’MPS, che chiedeva in sintesi di aumentare l’età a partire dalla quale è possibile ricevere il nuovo assegno di formazione terziaria sociosanitaria. Nel progetto del Governo, come previsto per le altre professioni e dalla legge sugli aiuti allo studio, si proponeva di concedere questo aiuto alle persone fino al 40.esimo anno d’età. L’emendamento targato MPS, poi approvato dal plenum con 43 voti favorevoli, 25 contrari e 12 astenuti, ha invece posto questa asticella a 62 anni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata