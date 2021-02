Il braccio di ferro tra Cantoni e Confederazione nella gestione della pandemia è un tema che ci ha spesso accompagnato nell’ultimo anno e che, con ogni probabilità, continuerà a farlo per molto tempo. Su questo fronte, uno strumento in più a disposizione del Cantone per fare pressioni sul Consiglio federale ha voluto approvarlo il Gran Consiglio. Con 61 voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, il Legislativo ha dato luce verde a un’iniziativa cantonale presentata nell’ottobre dello scorso anno per chiedere all’Assemblea federale di garantire che la Confederazione contribuisca in maniera adeguata ai costi supplementari che ospedali e cliniche hanno dovuto sopportare durante la pandemia (ad esempio, per maggiori acquisti di materiale sanitario e farmaci o per le misure di sicurezza aumentate)....