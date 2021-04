Il Ticino strizza sempre di più l’occhio alle criptovalute e apre alla possibilità di utilizzarle come forma di pagamento per alcuni servizi dello Stato. Il Gran Consiglio ha infatti dato luce verde a un progetto pilota in tal senso, dando seguito alla proposta contenuta in una mozione del 2017 di Paolo Pamini (UDC). Il plenum ha accolto con 48 voti favorevoli, 36 contrari e 3 astenuti le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione gestione finanze della relatrice Natalia Ferrara (PLR), favorevole a questa svolta digitale.

Opinioni divergenti

In aula non è mancato un acceso dibattito tra favorevoli e contrari, dibattito incentrato sui rischi e le opportunità di una simile apertura alle criptovalute. A sostenere la proposta i liberali radicali, la Lega e l’UDC. Contrari, invece PS, Verdi, Più Donne, PC e la maggioranza del PPD.

Per far fronte ai rischi legati al cambio, verrà dato incarico a una società esterna di gestione del traffico pagamenti affinché, a fronte di un pagamento in Bitcoin, venga incassato l’equivalente in franchi svizzeri. «Il Cantone non farà tesoreria in criptovalute», ha rimarcato lo stesso Pamini, secondo cui «questa svolta sarebbe un segnale fattivo al mondo del fintech e alla piazza finanziaria e tecnologica ticinese». A fargli eco la relatrice di maggioranza: «La digitalizzazione è un fenomeno attuale, mondiale e inarrestabile. Possiamo prepararci o farci travolgere dagli eventi». Per quanto riguarda invece i rischi legati alla criminalità, Ferrara ha ricordato che l’autorità di vigilanza è in grado di risalire più facilmente agli autori di eventuali illeciti proprio grazie alla tracciabilità delle valute digitali.

Di parere diametralmente opposto il relatore di minoranza Ivo Durisch (PS), il quale ha fatto leva sul «pericolo di evasione fiscale intrinseco nelle criptovalute; sui potenziali pericoli di riciclaggio e di utilizzo delle stesse per transazioni illecite e l’enorme quantità di energia consumata sia per la loro produzione». I Bitcoin, ha aggiunto, «sono una valuta deflazionaria nonché un elemento marginale della fintech stessa». Il Ticino, infine, «non dovrebbe veicolare una falsa immagine di sicurezza con questa operazione di marketing».

«Un approccio ponderato»

Nel suo intervento prima del voto il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta ha ricordato che «proprio per dare il giusto peso a rischi e opportunità, il Governo propone di lanciare un progetto pilota e muoversi in un perimetro ben definito con le giuste precauzioni. I rischi e i costi sono estremamente limitati e sotto controllo. L’accettazione di pagamenti in criptovaluta porta con sé rischi finanziari o gestionali da non sottovalutare, ma la volatilità può essere evitata facendo capo a servizi terzi di gestione del traffico pagamenti che garantiscono una conversione immediata». In sostanza, ha concluso Vitta, «un’adeguata fase di studio e un progetto pilota costituiscono un approccio ponderato ed equilibrato che permette di lanciare un segnale importante».

