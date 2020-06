Il presidente del PLR Bixio Caprara si fermerà a un mandato. Eletto alla testa dei liberali radicali il 5 febbraio 2017, lascerà l’incarico una volta che sarà stato designato il suo successore. Toccherà quindi al Congresso cantonale, il 3 ottobre, eleggere il nuovo presidente. Lo abbiamo intervistato a caldo.

Quando ha maturato la decisione di non sollecitare un nuovo mandato quadriennale alla presidenza del PLR?«Non c’è stato un momento preciso ma mi è stato chiaro sin da subito che il PLR doveva proseguire un progetto di rinnovamento nel solco dei valori liberali radicali che lo caratterizzano. Ho sempre interpretato il mio ruolo di presidente prima di tutto con spirito di servizio. Nei confronti del partito, ma anche del paese. E questo ha significato per me lavorare con impegno, convinzione,...