Sono una quindicina le corse dei bus particolarmente sollecitate, soprattutto nel Locarnese, nel Luganese e nel Mendrisiotto. Il sovraffollamento ha spinto il Dipartimento del territorio a richiedere alle imprese titolari della concessione federale di trasporto di inserire bus supplementari. È quanto emerge dalla risposta del Consiglio di Stato all’interpellanza dei deputati del PPD Claudio Isabella e Fabio Battaglioni sul tema dei mezzi pubblici affollati in periodo di pandemia. «Laddove vengono riscontrati limiti nella capacità di trasporto le imprese concessionarie sono tenute a introdurre corse aggiuntive», scrive il Consiglio di Stato, indicando come esempio la tratta Biasca-Bellinzona via Preonzo negli orari di punta al mattino. L’inserimento sistematico di corse supplementari in tutto il cantone resta invece «concretamente impraticabile».

Per decongestionare i mezzi di trasporto nelle fasce orarie mattutine, lo scorso novembre il Governo ha deciso di posticipare l’orario di inizio delle lezioni nelle scuole medie superiori. Una misura, ricordiamo, rimasta in vigore unicamente fino alla vacanze natalizie, mentre da gennaio l’orario di inizio delle lezioni è tornato «a essere quello ordinario». La misura, «che ha anche suscitato alcune reazioni negative da parte degli allievi, ha raggiunto solo in parte l’obiettivo». Da un lato, infatti, il provvedimento ha sgravato i mezzi pubblici utilizzati abitualmente dagli allievi, dall’altro però ha pesato su altri «con lo spostamento degli allievi in numero consistente». Per esempio, è quando successo per il liceo di Bellinzona e la Scuola cantonale di commercio che, «siccome usufruiscono di spazi didattici in comune, hanno dovuto coordinarsi posticipando di un’ora l’inizio di tutte le lezioni».