Passate le elezioni comunali di aprile, nessuno avrebbe potuto immaginare che a Lugano il 2021 sarebbe stato funestato dalla morte del sindaco leghista Marco Borradori. La sua carica è tacitamente andata al vice Michele Foletti con il quale abbiamo fatto questo bilancio luganese ma anche cantonale dell’anno che sta per chiudersi con la nuova occupazione degli autogestiti all’ex Macello.

Era destino che a Lugano il 2021 finisse parlando ancora di autogestione. Qual è la soluzione per evitare che la Città resti ostaggio di una minoranza alla quale nulla è dovuto ma che si fa forte della pasticciata e grottesca gestione della demolizione in maggio dell’ex Macello?«La soluzione è quella che abbiamo sempre proposto: dialogo con chi vuole dialogare. E in effetti persone che vogliono proporre scelte...