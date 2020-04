Per superare la crisi legata alla pandemia di coronavirus il Ticino punta anche sulla collaborazione tra il Cantone e i Comuni. Questo per mettere in atto, condividere e coordinare gli interventi di rilancio promossi dai due livelli di Governo, cantonale e federale. Senza dimenticare, come detto, il ruolo dei Comuni, che pure dovranno elaborare misure di sostegno all’economia sussidiarie a quelle introdotte da Confederazione e Cantone. «L’idea è quella di andare avanti individuando dei pacchetti di intervento prioritari anche con il coinvolgimento dei Comuni», ci spiega il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta. Insomma, l’obiettivo è dunque quello di una visione comune che permetta di raddrizzare un Paese messo a dura prova dalla pandemia. E di concretizzare quel «Patto di paese» che lo stesso Vitta aveva evocato in un’intervista al domenicale «Il Caffè». Un patto, aveva sottolineato, «che permetterà di farci uscire uniti e più forti da questa crisi».

Per fare in punto della situazione su quanto messo in campo finora, oggi si è svolto il primo incontro del Gruppo di lavoro Cantone/Comuni sulla tematica «persone giuridiche». La prima riunione, rigorosamente in videoconferenza, è stata principalmente interlocutoria e ha permesso una serie di riflessioni che verranno sviluppate partendo dal settore turistico e che andranno a trattare anche tematiche diverse nell’ambito di puntali sottogruppi di lavoro. Ed è proprio il settore del turismo ad essere stato messo in ginocchio dal virus. Una situazione ben fotografata da alberghi e ristoranti con le serrande abbassate e quasi nessun turista a spasso per il Ticino.