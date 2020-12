La pandemia, e la situazione nelle case per anziani, è stata al centro di un animato inizio di sessione di Gran Consiglio. Prima di iniziare i lavori, i deputati hanno bocciato (60 no, 14 sì e 3 astensioni) una richiesta di modifica dell’ordine del giorno, avanzata dal deputato dell’MPS Matteo Pronzini, sull’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta (CPI) per la gestione della pandemia in casa per anziani. «I dati dei decessi degli ultimi giorni dimostrano come non si sia imparato nulla dalla prima ondata, anzi, la situazione è peggiorata. Non si può più aspettare ad istituire una CPI. Vanno analizzate le responsabilità del DSS, dell’Ufficio del medico cantonale e dei direttori delle case per anziani».