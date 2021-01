Il Parlamento, con 78 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti, ha così dato il via libera agli aiuti economici per 75,6 milioni di franchi (di cui 25,4 a carico del Cantone) destinati a determinati settori: eventi, baracconisti, manifestazioni e intrattenimento; palestre, centri sportivi, centri fitness e wellness; viaggi, trasporti su gomma non regolari, turismo degli affari; ristorazione e piccola media distribuzione. Ma non solo: il Parlamento ha pure approvato gli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione che, in estrema sintesi, adattano il sistema di aiuti alle novità annunciate da Berna la scorsa settimana. In particolare, il Parlamento ha dato delega al Consiglio di Stato di aumentare i crediti per i casi di rigore senza passare dal Parlamento nel caso in cui gli aiuti supplementari che dovrebbero giungere dalla Confederazione non richiederanno un contributo cantonale. Secondo le prime stime, con gli aiuti federali supplementari, la cifra a disposizione del Ticino potrebbe passare da 75,6 milioni a circa 108 milioni.