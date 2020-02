Il docente nonché coordinatore del Movimento per il socialismo (Mps) Giuseppe Sergi ha deciso di candidarsi per il rinnovo del CdA dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPTC). Lo ha comunicato nella mattinata di oggi, spiegando che «poiché nel prossimo periodo le discussioni attorno al futuro della cassa pensione saranno importanti», e a questo proposito cita il Messaggio governativo sul risanamento dell’Istituto, «con alcuni colleghi, tutti dipendenti del Cantone, abbiamo ritenuto importante richiedere che l’elezione dei rappresentanti degli assicurati in seno alla nostra cassa pensione fosse il risultato di una procedura democratica e non di procedure di semplice cooptazione». Normalmente, infatti, il CdA è composto da cinque membri in rappresentanza del datore di lavoro (e quindi nominati dal Consiglio di Stato) e da altri cinque membri in rappresentanza degli assicurati (normalmente occupati dai sindacati). A questo proposito Sergi evidenzia che «quasi sempre il rinnovo delle rappresentanti degli assicurati è avvenuto in modo tacito».