In queste settimane, puntuali come un orologio svizzero, giungeranno nelle bucalettere dei ticinesi le ben poco attese imposte. Quest’anno, però, complice la pandemia e il conseguente maggior ricorso al telelavoro, le imposte riserveranno per alcuni una brutta sorpresa. Come reso noto lo scorso dicembre dalla Divisione delle contribuzioni del DFE, in diversi casi le spese professionali legate al trasporto e ai pasti potrebbero essere ridotte rispetto agli scorsi anni. Il motivo? In sostanza, chi non si è recato a lavoro per un determinato periodo durante il 2020 (ad esempio lavorando da casa), non potrà far valere le relative deduzioni e, detto in soldoni, dovrà quindi far fronte a un carico fiscale maggiore. Una situazione che, considerata l’attuale crisi economica, ha portato subito alcuni...