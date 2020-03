Sui rapporti tra sud e nord del San Gottardo, Cassis nella nostra intervista dello scorso 17 marzo aveva dichiarato: «Non c’è nessun altro Cantone i cui consiglieri di Stato abbiano così tanti scambi telefonici con quasi ogni consigliere federale. Non c’è un altro Cantone che sia stato così osservato, seguito, aiutato come il Ticino in questa crisi. Perché il Ticino, data la geografia, si è trovato in una situazione particolare vicino al centro nevralgico dell’epidemia. Il Ticino ha vissuto prima degli altri Cantoni l’emergenza. Di conseguenza dovrebbe essere anche il primo Cantone nella curva di discesa dei contagi e dei malati».