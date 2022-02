Sono ormai passati dodici lunghi anni, ma per il centro educativo chiuso per minorenni problematici la svolta sembra arrivata per davvero: la Commissione giustizia e diritti ha firmato il rapporto della relatrice Cristina Maderni (PLR), dando così il via libera alla creazione del primo centro educativo chiuso per i giovani in difficoltà del Cantone. Certo, si tratta ‘‘solo’’ di un primo passo formale (e politico) e la strada per la concretizzazione del progetto è ancora lunga. Ma la sottoscrizione del rapporto (giunta da tutti i partiti, salvo il PS che ha firmato «con riserva») ha dato una sostanziale e decisiva spinta in avanti a tutto il progetto.

Un lungo iterL’idea di creare un centro per minorenni problematici è nata nel 2010, quando i Giovani liberali radicali hanno lanciato l’iniziativa...