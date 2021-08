Certificato COVID con riserva

Via libera, ma con riserva. È questa, in estrema sintesi, la risposta del Consiglio di Stato alla proposta messa in consultazione dal Consiglio federale sull’estensione del certificato COVID. I Cantoni, ricordiamo, avevano tempo fino a oggi per inviare a Berna un proprio parere sulla possibilità di richiedere il pass per accedere agli spazi interni di bar e ristoranti, così come per partecipare a tutti gli eventi che si svolgono al chiuso - come concerti, teatri, cinema - e anche entrare nei musei, negli zoo e nelle palestre. «Il Governo ha approvato sostanzialmente le proposte del Consiglio federale, ma con due importanti premesse», spiega il presidente dell’Esecutivo Manuele Bertoli. Due puntualizzazioni, insomma. La prima è relativa alla tempistica: «La nostra raccomandazione va nel senso...