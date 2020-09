L’iniziativa popolare dell’UDC per un’immigrazione moderata è definitivamente respinta, non avendo trovato un numero di cantoni sufficiente per sostenerla. Per il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta ci sono stati più elementi che hanno portato a questo risultato: «Da un lato un contesto economico molto incerto che non ha portato una buona parte della popolazione a sperimentare vie come la rinuncia ai Bilaterali. Dall’altro, il fatto che negli ultimi anni abbiamo ottenuto alcune misure che hanno tenuto conto della situazione particolare del nostro cantone». In Ticino, prosegue il consigliere di Stato, «resta un certo disagio in particolare sul tema del frontalierato». Negli scorsi anni il Ticino si è mosso con iniziative a protezione del mercato del...