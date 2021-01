In Ticino, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha recentemente annunciato che «le spese professionali e quelle di trasporto non saranno riconosciute integralmente a chi l’anno scorso si è trovato in telelavoro o in lavoro ridotto». Il Cantone riconoscerà invece le spese «necessarie per l’esercizio della professione», si pensi ad esempio all’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (computer, software, riviste e libri specializzati) e anche l’uso di una camera privata a scopi professionali.

Il deputato PS Carlo Lepori ha rivolto un’interrogazione al Consiglio di Stato, facendo notare come questa distinzione complichi molto non solo il lavoro dei cittadini (che dovranno contare i giorni in cui non si sono recati sul posto di lavoro), ma anche per i funzionari che saranno costretti a «fare le pulci a ogni contribuente per le deduzioni professionali; compito che di solito li occupava per il breve tempo di controllare che non ci fossero modifiche rispetto all’anno precedente».

Il Canton Zurigo, sottolinea Lepori citando il Tages Anzeiger, lascia i propri contribuenti liberi di dichiarare le loro spese professionali «come se la pandemia non esistesse». Così, continua il deputato, anche Basilea Città e, in parte, Argovia e Berna.

«La soluzione scelta dal Canton Zurigo favorisce i e le contribuenti, evitando un aumento del carico fiscale, per la diminuzione delle spese professionali, e risparmia loro calcoli complicati e molti dubbi nel riempire la dichiarazione di imposta. Ma anche per il Cantone ci sono vantaggi interessanti: di fronte a una piccola perdita di gettito fiscale per la rinuncia a calcolare la diminuzione delle spese professionali, il fisco risparmia ai suoi funzionari ore e ore di lavoro per verifiche individuali», afferma Lepori.

Queste dunque le richieste del deputato PS al Consiglio di Stato:

- È al corrente della soluzione adottata dal Canton Zurigo e da altri Cantoni per il conteggio delle spese professionali nella dichiarazione 2020 delle imposte?

- Non la ritiene una soluzione vantaggiosa sia per i e le contribuenti, sia per il Cantone?

- Ha calcolato il tempo che i funzionari dovranno impiegare per analizzare ogni deduzione individuale delle spese professionali? Se sì: quanti mesi/uomo prevede di impiegare per questo compito?

- Non ritiene più interessante per il gettito fiscale cantonale adottare la soluzione di Zurigo e dedicare il tempo così risparmiato a un accertamento fiscale efficace/equo e per un’evasione accurata degli incarti arretrati, come chiesto dalla mozione citata?

©CdT.ch - Riproduzione riservata