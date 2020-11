A scanso di equivoci, lo diciamo sin da subito: le proiezioni che illustriamo in questo articolo (come spiegano gli stessi autori dello studio che riprendiamo) sono «puramente illustrative» e i risultati «non devono essere considerati come indiscutibilmente realistici». Detto ciò, risultano comunque utili «per delineare alcune tendenze» e rispondere (in maniera ipotetica) a una semplice domanda: come sarebbero oggi il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio se nelle scorse tornate elettorali, invece del sistema proporzionale, ci fosse stato quello maggioritario?

