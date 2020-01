La sottocommissione alta vigilanza del Gran Consiglio ha dato il via libera oggi alla Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) per i fatti che hanno visto coinvolto l’ex funzionario del Dipartimento sanità e socialità, condannato un anno fa per coazione sessuale.

L’idea della CPI era stata bocciata in novembre dal Consiglio di Stato in novembre. Quello espresso dall’Esecutivo era un no chiaro ma, ricordiamo, il Governo non ha la facoltà di bloccare l’inchiesta politica.