I prodotti igienici mestruali devono essere resi gratuiti nelle scuole pubbliche cantonali. È quanto propone la Gioventù Socialista ticinese (GISO), che formalizzerà la richiesta il 17 gennaio in una lettera al Consiglio di Stato. La GISO evidenzia come questi prodotti non siano ancora riconosciuti come beni di prima necessità «bensì come beni di consumo e perciò tassati con l’IVA al 7,7%». Inoltre, «l’impossibilità economica di accedere ad assorbenti adeguati è detta “precarietà mestruale”, un fenomeno sottovalutato che spesso porta all’uso di prodotti inadatti, che possono causare gravi problemi di salute».