(Aggiornato alle 21.53) L’obiettivo della Svizzera e del Ticino è quello di evitare il blocco del traffico ferroviario tra Svizzera e Italia. A poche ore dalla decisione delle FFS di interrompere i collegamenti con la vicina Penisola a causa del nuovo Decreto del premier Giuseppe Conte (il quale prevede che nessun treno potrà varcare il confine italiano se non rispettando determinate condizioni, come ad esempio sottoporre ogni passeggero al controllo della febbre, ndr.), il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha confermato che sono stati intrapresi i primi passi a Berna e con la vicina Regione Lombardia affinché da giovedì non si debba arrivare alla soppressione del servizio. «La questione è partita proprio dall’Italia», spiega Gobbi al Corriere del Ticino. «Ieri (lunedì) abbiamo...