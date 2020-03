Le elezioni comunali si avvicinano a grandi passi e le agende dei vari partiti ticinesi in vista dell’appuntamento elettorale si fanno sempre più fitte. In questi giorni, vista la delicata situazione legata al coronavirus, alcuni di essi stanno però annullando alcuni eventi elettorali, in particolare quelli che attirano un pubblico più importante. Gli occhi della politica guardano con attenzione all’evolversi della situazione.

Contattando le varie segreterie dei partiti, si evince però che al momento la maggior parte di essi preferisce lasciare alle sezioni la propria autonomia nell’organizzare eventi in vista delle comunali. In molti, però, ci hanno confermato che in queste ore il telefono delle segreterie «scotta», sollecitato proprio dalle sezioni che chiedono informazioni.

In questo senso il PLR questo lunedì ha inviato a tutte le sezioni un’informativa per ricordare le misure prese dalle autorità cantonali e federali e per invitare alla prudenza e alla responsabilità. Il partito lascia quindi alle sezioni autonomia nella scelta di rinviare o meno gli appuntamenti. A livello cantonale, però, il PLR ha deciso di sfruttare anche le tecnologie a disposizione per rassicurare le persone coinvolte. I liberali radicali hanno infatti deciso in queste ore deciso di «sfruttare l’attuale delicata situazione sanitaria per costruire nuove opportunità». Il parlamentino liberale radicale si riunirà infatti in modo digitale, attraverso una diretta streaming alle 20.15 sul canale YouTube del PLR. A tutti i delegati sarà assicurata la facoltà di intervenire nelle discussioni e di far valere il proprio diritto di voto.

Il PPD, come ci ha spiegato il presidente Fiorenzo Dadò, finora ha deciso di lasciare autonomia alle sezioni riguardo agli appuntamenti in vista delle comunali. Visto l’evolversi della situazione riguardante la diffusione del coronavirus e a tutela della salute della popolazione, l’Ufficio presidenziale del PPD ha deciso di annullare il Congresso cantonale previsto per sabato 14 marzo. Il Partito invita anche le Sezioni «a valutare l’annullamento o il rinvio degli eventi in agenda nei prossimi giorni in relazione all’ampiezza degli stessi».

Il Partito socialista ha anch’esso deciso di lasciare margine di manovra alle sezioni ed ha unicamente deciso di rinviare la festa per la neoeletta alla Camera alta Marina Carobbio, inizialmente prevista questo sabato a Locarno.

I Verdi del Ticino, da noi contattati fanno sapere di «ritenere importante prendere sul serio la situazione, ma anche di non fomentare il panico». Abbiamo fiducia nelle autorità competenti, federali e cantonali e ci atteniamo alle loro disposizioni e ai loro consigli». Gli ecologisti precisano che» non essendo previsti eventi con più di 1000 persone ed essendo il pubblico prevalentemente indigeno, per ora non si prevede un intervento del partito cantonale per annullare gli eventi. Ad ogni modo se dovessero esserci casi critici valuteremo puntualmente ogni questione».

L’UDC Ticino dal canto suo ha annullato la festa dei lavoratori prevista per questo sabato. Come ci spiega il segretario politico Eros Mellini, la popolazione ha paura e quindi si è reso necessario annullare l’evento. Tuttavia, al momento tutte le altre iniziative delle sezioni vengono mantenute e, in sintesi, ciò che conta sono le disposizioni della autorità.

Valutazioni in vista della sessione

Intanto anche l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio si riunirà domani per discutere eventuali misure in vista della sessione del Parlamento prevista la prossima settimana. Domani a questo proposito incontrerà la Commissione sanità e sicurezza sociale e il gruppo di coordinamento cantonale. Eventuali misure saranno comunicate tra giovedì e venerdì.

