Approvare l’introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione cantonale e a respingere l’iniziativa popolare «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa». È questa la posizione del Consiglio di Stato, in vista della votazione cantonale del 9 febbraio 2020.

Il Consiglio di Stato fa sapere in un comunicato stampa odierno di sostenere la modifica della Costituzione cantonale che propone di introdurvi il principio della sussidiarietà, in base al quale le prestazioni erogate al cittadino devono competere alle autorità territorialmente più prossime. Il Governo ritiene che questo passo formale, compiuto dalla Confederazione nel 2004, permetta di riconoscere esplicitamente uno dei principi fondamentali alla base della ripartizione dei compiti all’interno del nostro Stato federale. L’idea di fondo – condivisa anche dal Parlamento cantonale con il proprio voto favorevole del 12 marzo 2019 – è che lo Stato debba svolgere le proprie attività quanto più vicino possibile alla cittadinanza per massimizzare l’effetto e la partecipazione al processo politico.

Il Consiglio di Stato invita invece i cittadini a respingere l’iniziativa popolare legislativa elaborata «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa», sulla quale si è espresso negativamente anche il Gran Consiglio. Il Governo ricorda che il sistema attuale prevede già un’indennità per le spese sostenute in caso di assoluzione o di proscioglimento; l’assistenza giudiziaria copre inoltre le spese legali e procedurali di chi si trova in una situazione finanziaria precaria. La soluzione di rimborso proposta, per contro, viola il diritto federale e crea una disparità di trattamento nei confronti di chi è processato e assolto, ma non potrebbe godere di alcuna indennità. Il Consiglio di Stato ritiene infine che, da un punto di vista pratico, la legge proposta dagli iniziativisti potrebbe legittimare comportamenti violenti e incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, con un ricorso accresciuto alle armi.