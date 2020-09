Il Partito socialista ha presentato un’interrogazione a livello cantonale (primo firmatario Carlo Lepori) e nei principali comuni (Lisa Boscolo a Bellinzona, Carlo Zoppi a Lugano e Fabrizio Sirica a Locarno) chiedendo alle autorità se intendono dichiararsi pronti ad accogliere «un numero importante» di profughi di Moria, specialmente famiglie con bambine e bambini, giovani non accompagnati e malati. Il campo profughi – situato sull’isola di Lesbo, in Grecia – è stato devastato da un incendio e le città di Zurigo e Berna si sono dette pronte ad accogliere 20 persone. «Anche il Ticino non può sottrarsi a questo dovere di solidarietà umana», ha rimarcato il PS in una nota stampa.