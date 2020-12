Il movimento dei Giovani liberali radicali ticinesi (GLRT) compie 100 anni. In un secolo di storia il movimento giovanile è passato dall’essere una sorta di «spina nel fianco» radicale per il partito cantonale a una vera e propria risorsa. Abbiamo ripercorso alcune delle principali tappe con il presidente Daniel Mitric e i già presidenti Alessandro Spano, Matthias Bizzarro, Nicola Pini e Giampiero Gianella.

Daniel Mitric (da agosto 2019)

«Una semplice palestra? No, GLRT ti dà la possibilità di cimentarti con la politica attiva e di far qualcosa per migliorare la strada di chi sarà giovane dopo di noi», osserva il presidente in carica Daniel Mitric. «Noi cerchiamo sempre di avvicinarci e interagire con il «partito dei grandi» e riusciamo a farlo perché otteniamo lo spazio necessario. Non perché...