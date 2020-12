Il 19 dicembre 1920 veniva fondato il Partito agrario ticinese. Un libro di Carolina Ferrari-Rossini, Marco Marcacci, Oscar Mazzoleni e Fabrizio Mena ricostruisce i cent’anni di vita dell’odierna UDC: Un secolo di storia politica – Dal Partito agrario all’UDC (1920-2020). L’idea è stata di Giovanni Maria Staffieri, già deputato. Lo abbiamo intervistato.

Il libro è stata una scelta coraggiosa: incaricare un gruppo di storici indipendenti, dai partiti e dal partito, di scrivere la storia dell’UDC. Com’è nata l’idea?

«Confermo che il progetto è nato e si è sviluppato in me avvicinandosi il traguardo del centenario del Partito agrario/UDC. Da un lato vi ha influito la personale adesione dal 1966 e permanenza per molti anni quale attivo testimone su diversi fronti politici, continuata ora da attento...