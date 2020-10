Salvo colpi di scena – ai quali comunque il Gran Consiglio ci ha abituati nel corso delle ultime sedute – potrebbe essere la volta buona per la reintroduzione delle liste congiunte anche per le elezioni comunali e cantonali e per il nuovo sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato. Sui due temi caldi della prossima sessione di Gran Consiglio che inizierà lunedì a Bellinzona, le alleanze politiche tessute nel corso delle sedute commissionali dovrebbero reggere, anche se restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Il PPD, infatti, non ha infatti sottoscritto nessuno dei due rapporti commissionali.

Questa sera, però, il gruppo parlamentare dei popolari democratici si è riunito, decidendo quindi quale posizione prendere in merito anche a questi due temi. Per quanto riguarda la questione delle...